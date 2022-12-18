全台連日凍番薯，屏東18日也僅11至17度，但即使天氣冷颼颼，仍有近萬人次湧入屏東公園「賞雪」。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

全台連日凍番薯，屏東18日也僅11至17度，但即使天氣冷颼颼，仍有近萬人次湧入屏東公園「賞雪」，不少遊客說，屏東公園的「雪廳降花」下雪活動本來就很特別，如今在低溫來襲時更有氛圍，南國的冬天也很有耶誕節的感覺。

縣府指出，屏東耶誕節是台灣最南端的耶誕節，為此，縣府不僅以「冰世界．雪國度」為主題，打造16個超浪漫絕美燈飾及設置5大特色打卡區，還在每周六日安排「雪廳降花」下雪活動，讓大小朋友不出國就能體驗雪白耶誕氣息。

縣府表示，從上月11日屏東公園點燈後，即吸引許多民眾參觀拍照，每周都有將近2萬人次入園，且儘管遇到寒流來襲，還是滿滿人潮，原本以為會因氣溫驟降而人潮稍減，但傍晚後還是吸引大批民眾湧入，大家穿著冬季應景服飾，在打造的雪廳中感受夜空漫漫飄雪。

縣府強調，屏東耶誕節倒數中，為期3天的「聖誕異國市集」將於23日正式開張，這次參展商品包括文創輕食、異國料理、特色美食及手作禮品等，還有外國藝人街頭表演，陪大家歡度佳節。