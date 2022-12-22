隨著耶誕節的腳步接近，為炒熱佳節氣氛，台中各大飯店紛紛推出耶誕節大餐與甜點搶市！其中，日月千禧酒店端出一系列應節美食，除了有節日限定的歐陸饗宴套餐，還有造型精巧可愛的甜點。

日月千禧表示，24樓極炙牛排館12月24日與25日午、晚餐時段端出的頂級歐陸耶誕套餐，主菜光是牛排就提供美國極佳級菲力6oz、美國極佳級肋眼8oz、日本F1國產和牛菲力6oz三種選擇，讓顧客可依據自己對牛肉肉質、口感的偏好，挑選出最適合自己的主菜，其他主菜選擇還包括西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排＆肋眼上蓋、紐西蘭小羔羊里肌「尼斯式」以及加拿大波士頓活龍蝦。

此外，從前菜、湯品到熱前菜囊括紐西蘭國王鮭、法國路其鴨肝醬派、北海道干貝、法國紅標薩索雞等頂級食材，經由主廚精準的烹調，完美征服味蕾，每人依主菜選擇售價在2,880元至4,780元+10％之間。

1樓旅覓酒吧即日起至12月31日則獻出三款耶誕主題甜點，其中，法國人聖誕、新年必吃的「國王派」，依循傳統以千層酥外皮和奶油杏仁餡製成，口感香酥、風味香甜，杏仁餡內特別加入了果乾、檸檬皮，更添味覺層次，且派內藏有一個小瓷偶，吃到的話據說可以幸運一整年，8吋每個999元。

至於「花圈麵包」，則選用丹麥麵糰搭配黑糖、肉桂粉、南瓜籽、杏仁片、自製蘭姆酒漬葡萄烘培製成，口味獨特、健康滿分，且製作過程中手摺工序讓口感更加酥鬆綿軟，每個135元。而「聖誕老人倒栽囪蛋糕」以跌進煙囪的耶誕老公公為創作靈感，耶誕老人發福的大肚腩、胖嘟嘟的雙腳以及煙囪等皆用巧克力手工捏塑，而隱藏在大肚腩內的蛋糕配搭海綿蛋糕、馬斯卡彭起司、法國鮮奶油以及莓果內餡，鬆軟綿密，嚐得到奶味果香交融的美味，每個399元，另有花圈曲奇餅乾，耶誕飲品熱紅酒、熱太妃糖拿鐵。

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