台3線苗栗三灣段今（18）早發生一名22歲重機騎士與朋友競速飆駛，過彎時失控撞電線桿，騎士拋飛後躺在路中失去意識，重機冒出陣陣白煙，接著起火燒成廢鐵，驚悚事發影片曝光，騎士目前送醫後無大礙，網友發現騎士不斷高速變換車道，笑說「人要比車兇」、「追求幾秒的速度感，換來可能是7天後到家」。

事發影片曝光，只見該輛重機與另名車友在台3線苗栗縣三灣路段高速飆駛，疑似還從外線道切進內車道時未打方向燈，不過肇事騎士在一處彎道就因不明原因自撞路邊電線桿，騎士當場倒在半路上，全身大字形昏迷不起，重機隨後開始冒出一團團白煙，接著就起火燒成一團廢鐵，車身零件散落一地。

台3線苗栗縣三灣段重機騎士與朋友競速飆駛，過彎時失控撞向電線桿，騎士整個人拋飛躺在路中失去意識，重機則冒出陣陣白煙，接著起火燃燒成廢鐵。（翻攝照片）

警方調查，車禍發生在今（18）上午9時08分左右，22歲重機騎士蘇姓男子（新北市人）騎乘大型重型機車，由台3線北往南向往獅潭方向，行經台3線105k處附近，不慎自摔倒地撞及路旁電桿後機車起火，警方到場前已由救護車送醫醫治，右手腳疑似有骨折情形。

影片是後方車輛的行車紀錄器畫面，該名騎士與車友相約騎車，沿路飆駛下發生失控自撞，其他網友留言「飆仔的最高境界…躺地美丁美當」、「希望不要是租車的才好，不然車行好無辜呀」、「人要比車兇，下場不是進醫院就是躺在殯儀館」、「追求幾秒的速度感，換來的可能是7天後才到家」。