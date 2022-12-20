阿根廷國家足球隊18日在卡達世界盃上封王，舉國歡騰，今（20）日全國放假一天慶祝，外媒報導球員踢進致勝點球時，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭瞬間炸出歡呼聲的震撼畫面，不久後大批民眾湧入街道狂歡。不過也有球迷樂極生悲，披著國旗騎車慶祝時，離奇被國旗活活勒死。

阿根廷國家足球隊18日在點球大戰中踢進致勝球後，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）街頭瞬間炸出歡呼聲。

18日阿根廷與法國踢進點球大戰後才分出勝負，據西班牙運動媒體《Diario AS》、西國電視台「天線三台」（Antena 3）報導，網路上流傳一段阿根廷右後衛蒙提爾（Gonzalo Montiel）踢進關鍵點球時刻，布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）街頭從緊張靜默到瞬間炸出歡呼的震撼畫面。

這支46秒影片是一位單車騎士的視角，他騎著車在布宜諾斯艾利斯街道上穿梭，當時街道上的人不多，不過兩旁高樓住家持續傳來為球員加油的喇叭聲及吼叫聲，接著兩旁瞬間炸出巨大歡呼聲，馬路上也開始有人舉起雙手奔跑，顯示球員已經踢進致勝球、為國摘冠。

阿根廷國家足球隊18日封王，舉國歡騰。圖為首都布宜諾斯艾利斯街頭的慶祝畫面。（圖／路透社）
阿根廷國家足球隊18日封王，舉國歡騰。圖為首都布宜諾斯艾利斯街頭的慶祝畫面。（圖／路透社）

影片也顯示，街道後續出現更多人潮，他們在馬路中央揮舞衣服狂歡，也有人陸續從兩旁建築衝出來，迫使騎士停下腳步。

不過就在阿根廷封王不久後，當地也傳出樂極生悲的消息，綜合阿根廷《黑河報》（Rio Negro）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，就在阿根廷18日封王幾分鐘後，東部布蘭卡灣（Bahia Blanca）22歲男子馬希爾（Sebastian Oscar Maciel）就在慶祝活動中，不幸被自己披戴在身上的國旗活活勒死。

報導指出，當時馬希爾身上披著阿根廷國旗在街道上騎車，當駛過一個交叉路口時，他的機車突然失控，整個人連人帶車倒在馬路上。

當救難人員抵達時，馬希爾已經死亡，當局指出，發現馬希爾時，國旗纏繞住他的脖子，不過國旗另一方面又捲進車輪裡，初步調查顯示，他因為窒息身亡。

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