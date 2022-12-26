馬路三寶出沒宜蘭！1輛自小客車將機車待轉區當成停車格，把車子不偏不倚的完美停在格子內，遭網友PO上臉書社團；有人批，「到底智商能夠多低落，才能做出這種祖宗蒙羞的恥事」，但不少人笑稱，「羨慕有位置停」，甚至有人大讚，車子停的很方正，還記得收起後照鏡。警方回應，必要時，會通知車主到案說明。

據了解，1輛自小客車將車子停在羅東鎮倉前路上，往羅東方向地下道前的機車待轉區格子內，不偏不倚的停在格子正中間，網友見狀拍照PO上臉書社團，該PO文下方留言，許多網友譏諷，「人才」、「天才」、「偶像」，到底多幸運能在那找到停車格！「駕照是用雞蛋換的嗎」等。

宜警局羅東分局表示，該名汽車駕駛人恐違規，可依「道路交通管理處罰條例」第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」，處600元以上1200以下罰鍰，必要時會通知車主到案說明；並加強取締該路段的各項交通違規，以維護用路人之權益。