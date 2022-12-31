【又嘉氣象報報】北北基宜陰雨 中南部多雲時陰 山區零星雨

東北季風持續吹拂，氣象局稍早針對3地發布大雨特報，雨勢將持續到深夜，預估連假各地天氣濕涼，明（1）日基隆北海岸、東北部及大台北山區等地恐有猛烈降雨，下周二（1/5）東北風減弱，各地普遍多雲到晴、略微回溫，預估下周六（1/7）迎來下波東北季風，強度直逼「大陸冷氣團」，不過後期預測仍有不確定性。

氣象局稍早發布大雨特報，雨勢將持續到今日深夜，基隆北海岸及宜蘭要特別注意，慎防坍方及落石，大雨範圍：基隆市、新北市、宜蘭縣。

受東北季風及南方雲系影響，明（1）日基隆北海岸、東北部及大台北山區要提防局部大雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，元旦（１日）仍受東北季風及南方雲系影響，桃園以北、東半部及恆春半島有短暫雨，而基隆北海岸、東北部及大台北山區仍要提防局部大雨，其他地區雲量較多，偶有零星飄雨。

預測白天高溫比今日略高，北部、東北部及東部濕涼，台南以北、東北部及東部高溫約19至22度，低溫15至17度，高屏及台東高溫約23度，低溫18至20度。

氣象局指出，下周四（1/5）東北季風減弱各地氣溫略微回溫。（圖／氣象局提供）

氣象預報員林定宜指出，濕冷天氣型態將延續到下周一（1/2）連假結束，下周二（1/3）南方雲系影響減少，但東北季風持續，僅迎風面有短暫雨，其他地區普遍多雲到晴，下周四（1/5）東北季風減弱，各地略回升1、2度，僅迎風面有零星降雨，其他地區天氣逐漸好轉。

值得注意的是，下周六（1/7）將迎來新一波東北風，其強度可能近乎於大陸冷氣團，但氣象局強調，因目前時間尚早，後期預測仍有不確定性，數值還有調整空間，需持續觀察。