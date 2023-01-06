睽違2年再次舉辦的高雄區農業改良場迎賓日，將於8日登場，園區五彩繽紛花朵及造景美不勝收，是拍照打卡好去處，因此獲得「屏東小熱博」美名，由於1年中僅開放這1天，錯過就得再等明年，因此每年開放日都吸引數千民眾入場。

高雄農改場副場長吳志文表示，農改場是研究單位，以實驗及研究為主，平常不對外開放，但為讓農友及社會大眾了解場區的農業研發與技術推廣成果，因此只有「迎賓日」這天才會開放民眾入場，當天會展示新品種育成、農產品加工及作物健康管理技術。

由於一整年只有這天有機會一窺這神秘面紗，因此每年迎賓日都吸引4、5000人次入園參觀，無奈前2年因為新冠疫情停辦，在眾人敲碗期盼下，今年決定復辦。

目前花卉區的雞冠花正盛開著，另有向日葵、鳳仙花及百日草等花草區也都開得艷麗。吳志文透露，場區研究員10年前開始利用Ｘ光照射、透過誘變讓原本全株綠葉的電信蘭產生偏黃花紋，十年磨一劍正巧趕上觀葉植物全球流行熱潮，目前正在申請專利，將命名為高雄一號「曙光」。

真的是無心插柳，吳志文坦言，研發新品種主要是讓品項多元化，同時因應產業需求，也能瞄準國外市場，增加全球競爭力；真的沒想到研發成功時，正巧遇上這波流行熱潮。以目前市場行情，一葉變異株喊價超過2、3000元，甚至破萬，屆時預期將掀起一波市場熱潮。

原本這品項也會在迎賓日發表，但目前培育數量不多，因此作罷，不過吳志文說，迎賓日當天會邀請績優產銷班、神農獎得主，帶來在地農特產品與地方料理共計50攤，營造消費者與生產者直接對話的機會，這次如果錯過，將再等一年。