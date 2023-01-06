因應未來高雄洲際貨櫃中心即將啟用，高市府與交通部合作推動「貨櫃車專用道計畫」，拓寬小港區中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路設置貨櫃車專用道。民間團體昨日提出質疑，認為專用道設計須將路段拓寬，會造成近3000棵行道樹傷害，認為應調整路線而非拓寬。高雄市交通局表示，拓寬有必要性，將參考民間團體等多方相關建議，對路段進行微調。

因應全球貿易海運市場船舶大型化發展趨勢，高雄港正進行港埠發展轉型計畫，於南星填海造路區域設置「洲際貨櫃中心」，據分析，沿海路2026年車流量將成長為現在的3.6倍，倘未進行改善維持現有車道容量，將導致道路將達嚴重壅塞飽和狀態，故拓寬沿海路、增設貨櫃車專用道計畫有其急迫性與必要性。

森林城市協會昨日指出，中鋼路、沿海路、近7公里長的林蔭大道，因第七貨櫃中心貨櫃車專用道工程設計，要將道路拓寬，導致有2772棵路樹要遭到移植，但樹木移植10年存活率不到11％，故反對拓寬，而是認為將原有道路進行調整，而非拓寬，避免移植樹造成的不可逆的傷害。

對此，交通局回應，據統計，沿海路尖峰小時單向汽車已達1500輛、機車達3000輛，再加上尖峰時刻仍有大量工業區及林園-小港往來市民通勤需求，若將現有沿海路快車道改為貨櫃車專用，汽機車全部調整至既有慢車道通行，此一方案將導致沿海路慢車道嚴重回堵，並增加大小車混流交織風險。

高雄市交通局對於「貨櫃車專用道計畫」說明。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局指出，貨櫃車專用道計畫由交通部補助經費，將進行道路拓寬工程，配置貨櫃車專用車道，吸納即將倍增的貨櫃車流。同時，工程中將併同改善沿線路口安全，調整路型配置，於路口設置左右轉偏心專用車道，解決現有沿海路轉向車輛阻擋直行車，導致車流回堵及切換車道衝突問題。

高雄市交通局對於「貨櫃車專用道計畫」說明。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

此外，考量沿海路沿線尚有廠房大貨車及員工進出需求，特保留共用車道供其進出使用，沿海路客、貨車比例為3：1，採拓寬道路的路型規畫符合車種配置比例及通行需求。

交通局強調，除與交通部共同推動貨櫃車專用道建設計畫，將參考民間團體相關建議，評估微調路型、持續與港務公司合作，依港區發展與道路交通特性，檢討相關交通管理措施，並積極協調交通部加速國道七號建設期程，以全面改善港區交通。