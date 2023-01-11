立法院本會期結束後將啟動內閣改組，外傳行政院長蘇貞昌將向蔡英文總統提出辭呈，對此，總統府副祕書長黃重諺今天表示「沒有聽說」。至於是否會大幅改組？他說，總統本來就會根據不同階段需要做調整。

黃重諺今天在媒體人王時齊主持的《齊有此理》節目接受專訪，主持人詢問媒體今天頭版頭是內閣改組，黃重諺沈默兩秒後回應「沒有聽說」。

主持人追問「內閣總辭換新閣揆，可以給我們一個比較清楚的方向嗎？」黃重諺假裝聽不懂，回說「什麼方向？」

被問到是不是會有大幅改組？黃重諺說，「其實我周邊...還沒有什麼相關的訊息」，主持人笑稱，通常消息如果是事實，總統府不會說話，但如果不是事實，總統府都會駁斥「你要駁斥嗎？」

黃重諺再度沈默後回應「坦白說，回來問題本身，第一是，行政團隊、內閣團隊要如何調整，總統本來就會根據不同階段的需要…」。節目接近尾聲時，主持人再追問「會改組」或「不會改組」？黃重諺笑著說「妳不會有這個答案的！」

至於外傳蔡英文總統和蘇貞昌對普發現金「不同調」，黃重諺表示「我認為沒有不同調」，去年底國安高層會議，確定國家有超額稅收，當時就說在降低今年經濟風險，包括補助公共運輸等各項支出後，有餘裕的可以拿來運用。主持人問「所以發錢本來就在預想中？」黃重諺說「是啊！概念就是如此」。