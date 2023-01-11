臉書網友留言。（圖／截自臉書）

九合一選舉民進黨大敗，內閣改組議題呼聲不斷，行政院院長蘇貞昌是否請辭成各界焦點。傳出蘇11日將正式向總統蔡英文提出辭呈，結束將近4年的閣揆任期。總統府發言人張惇涵則表示，他沒有新的回應，內閣改組議題，答案跟之前一樣，有定案就會報告，大家不用過度臆測。張「有定案就會報告」這7字回應，被不少網友認為預留伏筆，紛紛驚呼莫非蘇這次終於要下台了？

媒體報導指出，民進黨九合一敗選後，原要負最大政治責任的蘇貞昌遲遲不下台，仍企求持續執掌政院；然而各派系要角皆釋出，「只要蘇留任，就難以共事」的想法，讓蔡英文和蘇相當尷尬。

10日傳出蘇貞昌已在打包收拾行政院辦公室物品，並致電給熟識的朋友問候。對此，行政院發言人羅秉成澄清，院長辦公室近日是在處理年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事。不料才隔一日，馬上又傳出蘇將提出辭呈的消息。

相關消息引發網友熱烈討論，湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關新聞連結留言：「張惇涵這麼說，那就是了！」「『有定案就會報告』，所以是還壓著擇日公告囉？」「感覺這次是真的了」、「蘇貞昌應該真的要下台了」、「沒意外換上來的還是律師吧，律師的職責是黑的要說成白的，硬拗到底」、「這麼顧人怨，還死皮賴臉，真正台灣之『光』！」