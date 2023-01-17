立法院延會即將於1月19日結束。民進黨執政做最久的行政院長蘇貞昌可望下台一鞠躬，蔡總統這一任做了4年，把阿扁總統那一任算上，蘇貞昌做了1年4個月，合計是5年4個月之久，創下台灣民選總統以來，擔任閣揆最久的紀錄，對於這位民進黨76歲老臣的評價如何？王世堅不耐煩地喊了1、2年「帶著撞球桿，打包走人」最貼切。

跨年之際蘇貞昌倒是自賣自誇推出「這個男人，太狠了」政績影片，內容提到嚴防非洲豬瘟、同婚專法、口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路電纜地下化等。相信這是他最拿得出手的得意佳作，只是不知道有多少人認同這麼「狠」的粗魯形象。

還有，近日各界逼宮他下台聲浪升高，他臨去秋波撂下一句「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」引發熱議。民進黨「去中化」不遺餘力，蘇貞昌怎麼提了一個爭議性頗高的亡國之將，如果提的是同樣受到「離間計」所害的岳飛，或許爭議就沒有那麼大。這就不能怪輿論歪樓忙著找蔡政府內誰是崇禎、誰是魏忠賢、誰是毛文龍、誰是吳三桂……蘇貞昌沒有袁崇煥手上拿的尚方寶劍，只有一支蘇氏掃把戲耍國人。

蘇貞昌使用抖音TikTok製作政績宣傳片，又含沙射影說「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」糊哩糊塗成為民進黨「去中化」的反面教材，網友嘲諷蘇貞昌「口嫌體正直」，嘴巴喊抗中保台，卻愛用抖音、又錯喻中國名將袁崇煥，渾然不知袁被崇禎皇帝賜死下場極為悽慘。

能夠像蘇貞昌做這麼久閣揆少之又少，威權時代蔣經國最為倚重的孫運璿做了5年多閣揆，在工作崗位上不幸中風倒下，即使病倒他還心心念念台灣的經濟建設，蔣經國曾為國家痛失棟樑潸然淚下，孫運璿的成績單包括十大建設、護國神山台積電，至今受惠者何止幾代台灣人，更有許多台灣人深深懷念他的典範。

我想，沒有多少人可以像蘇貞昌標語舉高高「創黨十八元老、省議會三劍客、民進黨四大天王」，擁有這麼多響亮的名號，以及扁蔡兩任總統知遇之恩，若還是覺得蔡總統「登壇拜將」、請你走人太委屈你，那就多想想孫運璿的治國精神，別搞那些掃把、撞球桿、抖音、袁崇煥之類的花拳繡腿，只凸顯：老、粗、差、錯。

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