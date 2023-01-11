法國精品巨擘LVMH董事長暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）調整集團高層人事，任命女兒德爾菲娜阿爾諾（Delphine Arnault）掌理迪奧（Dior），現任迪奧執行長接掌路易威登（Louis Vuitton）。

自2018年擔任迪奧執行長的貝卡里（Pietro Beccari），將取代現任LV執行長柏克（Michael Burke），成為全球最大精品品牌LV的新舵手。最新人事命令自2月1日起生效。

現年47歲的德爾菲娜在柏克身邊工作十年，目前的職位為LV執行副總裁，之前曾在迪奧任職12年。

柏克為阿爾諾的老將，亦是珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）的董事長。他是精品業最有影響力的高層主管之一，領導LV強勁成長。LVMH在聲明稿表示，柏克日後將繼續為阿爾諾工作，但未說明新職務。

根據花旗估計，迪奧在貝卡里掌理之下，銷售額提升3倍至66億歐元。LVMH並未公布各品牌的年度銷售額。

花旗分析師喬維特（Thomas Chauvet）指出，策略職務的接班規畫一直是LVMH核心品牌過去20年來的成功利器，因此這次人事命令意義重大。

Bernstein分析師在報告中指出，貝卡里能為LV的成長開啟新篇章。他先前在芬迪（Fendi）以及迪奧的表現可圈可點，坐上LVMH集團的最高職務實至名歸。如果貝卡里掌理的LV能有他過去十年的一半成功，LV就能飛向前所未見的新高度。

RBC資本市場分析師指出，LVMH高層人事異動凸顯集團人才濟濟。這項人事調整顯示出該集團的人才實力與長期監管人（custodian）制度，這是LVMH的核心競爭優勢之一。

阿爾諾繼先前指派長子安東尼（Antoine Arnault）掌理家族控股公司後，再命女兒德爾菲娜出任迪奧執行長，顯示他欲強化家族對集團的控制。73歲的阿爾諾也沒有交棒跡象，集團去年將執行長年齡上限由75歲上調至80歲。