這麼做真的不會出事嗎？一名男網友曬出名牌包包直接丟進洗衣機水洗的畫面，直說：「老婆的包包好臭啊！」照片一出，引發網友熱烈討論，還有人驚呼：「確定是這個包？」事實上，過去就有包鞋清洗業者提醒，精品包千萬不能直接丟洗衣機清洗。

原PO在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，只見一個LV花紋的包包被直接丟到洗衣機裡面，大量的清水不斷注入，濺起不少水花，原PO還說：「老婆的包包好臭啊！幫她洗香香」。

一名男網友分享精品包丟到洗衣機清洗的畫面，直說：「老婆的包包好臭」。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，有不少網友關注留言，「樓主還活著嗎？」、「確定是這個包？」、「怕什麼！洗下去就對了，頂多再買一咖賠老婆」、「什麼恐怖畫面，根本就洗錢啊」、「沒事，再換一個老公就好」，也有其他網友說：「小蘇打+檸檬+白醋+牙膏，才是正確洗法」、「帆布包很耐洗的！免驚啦」、「LV是真的有人用洗衣機洗」。值得注意的是，有網友指出，這張照片疑似已經在網路上流傳許久，並非是原PO實際清洗包包的畫面。

根據《好房網》報導，有包鞋清洗業者表示，為了維護精品包的材質、材料、色澤，該做的是平日做好防潮措施，千萬不可直接丟到洗衣機清洗，否則可能造成無法挽回的傷害，不只如此，發霉的包包更不宜用水洗，也不能用一般濕紙巾擦拭，以免附著更多水氣。