浪琴（Longines）為歡慶婦女節，即起至3月18日於台灣官方網站限期推出多情（DolceVita）女表特惠專案，凡購買指定型號不銹鋼鍊帶表款（訂價4萬3600元），即可獲贈繽紛套組彩色皮革表帶，表帶價值6560元。
多情系列女表於1997年問世，長方形表殼為特色，靈感源自義大利的甜美生活，風格柔和明亮、溫暖甜美，具備可替換快拆式表帶的設計，可自行更換不鏽鋼、各色鱷魚皮革表帶，目前訂價4萬3600元，2月1日即將調漲售價，此時採購還加贈表帶，更加優惠。
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多情系列女表於1997年問世，長方形表殼為特色，靈感源自義大利的甜美生活，風格柔和明亮、溫暖甜美，具備可替換快拆式表帶的設計，可自行更換不鏽鋼、各色鱷魚皮革表帶，目前訂價4萬3600元，2月1日即將調漲售價，此時採購還加贈表帶，更加優惠。
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