新冠肺炎衝擊鐘表業，但對浪琴（Longines）來說，卻是豐收的一年，這兩年的銷售業績比起2019年疫情爆發之前還要好，其中最大的功臣，莫過於2020年7月才剛接下總裁重任的Matthias Breschan。近日浪琴為慶祝品牌190周年，總裁Matthias Breschan接受本報專訪，暢談這兩年經營浪琴的甘苦，以及分享帶領浪琴走過疫情、再創新局的訣竅。

「商品力和190年歷史的傳承，是浪琴的致勝關鍵！」Matthias Breschan毫不猶豫地說，他在表壇已有二十年經歷，看多了品牌的起起落落，他雖在疫情最艱困的時候接下重任，但他毫不畏懼，因為他知道浪琴擁有近兩百年的歷史和精湛的製表技術，浪琴在1908年首創研發兩地時間懷表，1911年創製全球第一款最早面市的計時碼表、1925年推出首款第二時區腕表，商品力很強，一定可以挺過疫情的衝擊。

浪琴表HYDROCONQUEST深海征服者系列不鏽鋼金色PVD黑色面盤腕表，6萬2900元。（Longines提供）

此外，浪琴擁有不少忠實表迷與收藏家，也是讓品牌得以持續榮景的主因。Matthias Breschan說，浪琴表的收藏家深知品牌的傳承與歷史，只要有新品上市，立刻就能打動他們的心，例如今年初浪琴全新推出的Spirit Zulu Time飛行表，名稱源自1925年浪琴首款雙時區腕表，別具意義，上市以來廣受好評，深受粉絲的喜愛。

浪琴表SPIRIT先行者系列ZULU TIME世界時區男表，9萬5100元。（Longines提供）

更重要的是，浪琴與馬術運動、飛行冒險家的聯結，成就了品牌的DNA，加深了消費者對浪琴的印象，這也是浪琴深受消費者喜愛、不畏疫情影響消費的主因。

浪琴表LEGEND DIVER 復刻傳奇潛水女表，7萬8200元。 （Longines提供）