男藝人大根（黃亮鈞）曾是《大學生了沒》固定班底，因擅長模仿、搞笑，被邰智源收為徒弟，時常出沒各大綜藝節目，近期他在節目中爆料身邊有位氣質女星趁富二代不注意，偷刷對方的銀行卡，總共花了六位數，令許多嘉賓意外。

大根在《同學來了》中透露，多年前上節目時認識一位女藝人，對方先是以找房子的名義聊天，後來才切入主題詢問大根是否能幫忙引薦圈內的大咖藝人，雖然大根沒有馬上答應，不過還是會帶著女藝人去朋友的聚會，該女藝人都會主動去接觸大咖藝人，後來大咖藝人的朋友透露那位女藝人做了一些不好的舉動。

大根放出線索「這個女藝人呢，有在直播，她也有出寫真集」，由於直播平台時常舉辦人氣比拚活動，女藝人在聚會上認識到一個富二代之後，趁著富二代上廁所時偷拿對方手機為自己刷禮物，「金額不小喔，幾乎有到快六位數喔」，大根表示富二代非常有錢，對方不計較這些錢，但會計較這個行為，後來當事女藝人就漸漸被大咖藝人的圈子封殺。

大根爆料某氣質女星偷刷富二代銀行卡斗內自己。（圖／同學來了YouTube）

大根最後提示：「這個女藝人現在活躍在這個藝能界當中，非常活躍，而且她的形象是非常的好，非常的有氣質」，面對大家的逼問，大根遲遲不肯鬆口，表示「我現在如果把她名字講出來，我會害死這個人的星途」，透露當事女藝人有唱歌、演戲，目前沒有主持節目，留給大家懸念猜想。