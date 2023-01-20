知名存股達人「大俠武林」透過分批進場買進績優金控股票，長期投資穩穩的致富，他在臉書發文透露，過去一年放了一張信用卡在老婆那，供她每個月9萬元的刷卡額度，並將信用卡費連結股息帳戶，直接用股息繳款，「股息拿來Cover老婆啦」。

「大俠武林」在臉書粉絲專頁發文，他把這張卡給老婆，告訴對方每個月最多刷到9萬，老婆也算的非常精打細算，每個月平均都刷到約8.9萬元，令他直呼「真的是消費精算達人無誤」。

大俠武林續指，他將信用卡直接連結股息帳戶，如此一來，「每月扣繳的費用就直接交給股票市場獲利 & 股息來Cover啦」、「總之，一切佈局一切輕鬆 Cover」。

大俠武林附上對帳單，去年該信用卡一共刷了836次卡，金額高達107萬2609元，獲封「刷卡王者」。而新的一年到來，大俠也給予老婆新年禮物，也就是將刷卡金額上限調升至每月10萬元，「把股息捧給老婆花」。

貼文曝光掀起廣泛討論，許多網友紛紛留言表示，「這一篇應該可以收穫很多人的膝蓋哈哈」、「天啊，太狂了」、「這篇發文不能給全天下的老婆大人看到」、「一年365天，刷了800多筆，平均一天2筆刷卡，感謝為台灣經濟貢獻心力」。