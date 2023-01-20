香港恒生指數20日收報22,044點，大漲393.67點，漲幅1.82％。惟虎年港股一路走跌，至年末最後數月強勢反彈，抹消部分跌幅，但全年仍跌去1,758點。

綜合港媒報導，港股於虎年最後一個交易日發威，收盤大漲近400點重上22,000點大關。恒生指數20日開高161點，其後走勢震盪向上，尾盤漲幅擴大，恒指漲393點突破22,000點，收報22,044點，以接近全日最高位收市，成交951億港幣。恒生科指漲2.7％，報4,568點。

個股表現上，美團 止跌反彈，大漲近5％。阿里巴巴漲逾3％，騰訊漲逾2％，「三桶油」、中資電訊股走強，其中中海油上漲逾5％，中國電信大漲近8％。

報導稱，港股在虎年可謂是「虎盡小甘來」，以恒指2022年1月31日收報23,802點、2023年1月20日收盤22,044點計算，年跌1,758點或7.4％。港股虎年年初已見高位，但在2月10日來到25,050點後便一直反轉向下，曾於10月跌至14,597點最低位，累計大跌10,453點，其後在11月至本月的近兩個半月，恒指才急彈7,447點，飆漲51％，搶救回不少跌幅。

港股虎年表現最好的藍籌股前三位，除了金沙中國累計大漲39.9％之外，便是中國聯通累漲34.8％及海底撈上漲34.7％。而表現最差的藍籌股分別為碧桂園大跌54.9％、碧桂園服務累跌54.0％，以及舜宇累跌46.5％。