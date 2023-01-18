美股隔夜漲跌互見，那斯達克金龍中國指數下挫逾3%。港股周三低開62點，並一路起伏，走勢反覆。

周三香港恆生指數收盤升100.36點或0.47%，為21678.00點。國企股(H股)升26.69點或0.36%，為7340.73點。

中海油升4%，中石化升1%。中國需求反彈的希望，油價上升。中國副總理劉鶴說，歡迎外國投資，並宣布在歷經三年的封鎖之後，中國對外開放。

蘋概股上漲。舜宇光學升2.5%，比亞迪電子升3.6%，瑞聲科技漲2.2%。

手遊股走高。騰訊和網易分別獲得遊戲版號，分別上漲1.7%和6.5%；同獲版號的心動上漲8.1%。金山軟件也上漲2.3%。

賭場股齊揚，永利澳門升1.2%，銀河娛樂升3.7%，金沙中國漲3.8%。

小鵬汽車宣布降價1成，股價下跌2.9%，報36.4港元。

新東方在線跌8%；該公司宣布9~11月的財季較前一年同期轉虧為盈，營收卻年減3.1%。