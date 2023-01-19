虎年最後一個交易日，新台幣收30.368元，從牛年收盤日是27.828兌1美元計算，全年貶幅達9.1％，若是從虎年收盤價計算則是貶近8.4％，是虎年最大貶幅，亦是新台幣25年來貶幅最大的一年。新台幣兌美元在1月19日虎年最後一個交易日，是以30.368元作收，單日貶3.5分，交易量4.14億美元，連續四天收貶。2022年的虎年，新冠肺炎疫情仍持續，2月又爆出俄烏戰事，造成物價上漲及供應鏈吃緊，美國聯準會為解決通膨，採取鷹式升息，全年共升息七次、幅度達17碼（1碼等於0.25百分點），造成債市價格大跌、股市波動加劇，台股亦因美國升息，外資大幅撤離，2022年全年外資淨匯出135.64億美元，創歷史新高。因為外資大量淨匯出，亦造成新台幣貶值，若以日曆日來看，2022年全年兌美元貶逾3元，若以2021年底的27.69元兌1美元來看，貶幅達10.9％，若以農曆年來看，牛年收盤27.828元，虎年則收30.368元，全年貶值逾9％，亦是近三個虎年中，唯一一個新台幣貶值的虎年，亦是1997年之後、25年來新台幣貶幅最大的一年。