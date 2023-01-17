今(17)日為虎年最後一個交易日，台積電(2330)開低，台股開盤跌4.67點，盤面由傳產、金融、航海運領軍，觀光族群也挾著長假來臨，人氣旺盛，由於農曆春節假期長達12天，多頭並不積極追價，市場風險意識較高，量能有限，台股震盪回測，小跌20餘點。

分析師表示，封關日量縮，很多大戶提前放假，大盤呈現小漲小跌的格局。春節假期長達12天，許多人不會抱股過年。不過，台股元月漲了快789點，外資買超1143億元、投信買121億元，預期開紅盤日應該能正向以待。

盤面上，台積電開低，面臨500關卡保衛戰；聯電(2303)法說雖然指出首季訂單能見度偏低，晨盤漲幅約1.4%；航海王崛起，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)齊漲，散裝航運也紛紛揚升；觀光族群多頭攻勢強勁，雲品(2748)一度大漲到66.5元，創3年新高、海灣(3252)、老爺知(5704)等都見買盤點火；紡織類股由聚陽(1477)領軍，漲幅逾3%、宏洲(1413)、力鵬(1447)等漲幅都在1%以上；中興電(1513)守住月均線支撐，股價漲幅在3%以上；東哥遊艇(8478)強鎖漲停板378元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，上週的美國CPI數據以及晶圓龍頭大廠法說釋出的訊息，對於市場多頭不啻為吃下定心丸，且在基期的帶動下，預料美國CPI在未來1、2個月有望持續下降，配合美股評價面落底後開始展開彈升行情，外資對台股年迄今站在買方居多，並未明顯受到虎年封關的長假不確定因素影響。

廖炳焜指出，從技術面來看，美股中道瓊指數已率先回升至年線之上，費城半導體指數、S&P500指數也持續向年線位置挺進，偏多態勢持續，雖然目前已進入美國超級財報週，在台股春節封關期間包括Netflix、微軟、特斯拉、IBM、德州儀器、Intel等重量級龍頭股都將公布財報，可能引發市場震盪，但因為美股走勢相對強勢，資金有望跟進反映。