大陸萬達集團董事長王健林的獨生子王思聰是有名富二代，常跟女星、網紅傳緋聞，並與演藝圈不少名人都有來往，時常會針對藝人新聞發言，因此有「娛樂圈政委」的封號，前陣子汪小菲與大S互相在網路上開砲，就有網友懷念王思聰，直呼「如果王思聰帳號還在場面肯定更精彩」。

大S於2010年在海南舉行婚禮時，前婆婆張蘭曾表示整個婚禮花費不超過百萬人民幣，「我跟萬達董事長（王健林）非常好，他的飯店免費贊助，俏江南又包辦宴席，一定會給優惠。」此言讓王思聰直接在微博寫下：「看來兒子的裝X是遺傳母親的狂想症，張蘭阿姨妳好歹也算個知名企業家怎能隨意造謠呢？妳花多少錢辦個婚禮不關我事，但是妳從未和我父親見過面妳怎能胡說和妳關係好，甚至贊助妳那裝X兒子的婚禮呢？高調就高調唄，本身也不是錯，但妳裝啥啊？不還說禮金全捐嗎，你給我個發票看看唄？」

王思聰諷刺張蘭。（圖／微博）

張蘭則向媒體表示王思聰是個血氣方剛的孩子，不懂父親為何這樣做很正常「（萬達贊助婚禮）不僅僅是送人情的事情，對雙方的企業品牌都有很好的促進作用，對雙方都有好處。」沒想到王思聰再度打臉，直指對方造謠，並稱萬達沒贊助婚禮，爸爸王健林甚至不知道俏江南的董事長姓張。

汪小菲不滿母親受辱，趁著酒意在微博回嗆：「孫子，就你一臉臭傻X，有你他X受罪那天！小崽子。」後續王思聰回擊「一對噁心母子，做點實際買賣吧，天天要不然就是作秀要不然就是逃官司，累不累啊？就你褲兜裡那倆鋼鏰(硬幣)還冒充富二代，你還真好意思，你那掛著軍牌的車就是你權力的象徵唄，你那明星老婆就是你上流社會的證明唄？自己照照鏡子去吧，三十好幾了整天整些沒用的。」

王思聰嘲笑張蘭。（圖／微博）

汪小菲否認曾經婚內出軌，結果被王思聰酸「嘴硬」。（圖／翻攝自微博）

這番話被許多網友猜測王思聰從小錦衣玉食，知道商業圈的內幕才這樣諷刺，後來俏江南發生經營危機，張蘭資產被凍結，王思聰直接轉發新聞嘲笑：「大S已哭暈在廁所...鋼鏰（硬幣）都沒了怎麼辦？」之後汪小菲遭陸媒爆料婚內出軌，汪小菲當時上傳律師函警告，表示網友若繼續造謠將會提告，不過王思聰大膽在新聞底下留言：「汪小菲居然死鴨子嘴硬。」直接和汪小菲槓上。

今年35歲的王思聰依舊單身，他前陣子因失言導致微博帳號被封，又傳出毆打路人，導致被行政拘留7日，讓網友評價「好好的富二代活成了笑話」。