台中市霧峰區北豐路德豐橋段，因橋面狹窄會車不易，成為該道路瓶頸路段，為避免衍生交通安全問題，台中市府建設局積極辦理拓寬工程，協調臨地土地所有權人、台電電桿遷移及自來水幹管遷移等，將由原本路寬4.7公尺拓寬至7公尺，去年12月下旬進場施工，預計今年2月底前開放通行。

建設局長陳大田表示，霧峰區北豐路是地方居民每日來往霧峰區、烏日區的主要道路，也是中投東西路周邊的連通要道，卻因德豐橋寬不足，無法提供雙向通行，經常造成用路人不便。

為方便民眾使用，也提升交通安全，陳大田說，建設局積極該路段推動拓寬，工程包含既有橋梁拓寬、橋梁護欄升高及周邊擋土牆改善，總經費160萬元，改善總長度約10公尺，道路寬度增加至7公尺寬，解決橋梁狹窄無法雙向會車問題，並將瓶頸路段加以拓寬提升用路順暢。

陳大田表示，此次施工涉及橋梁線型調整，現場既有設施物需配合遷移，過程中建設局協調台電公司及自來水公司等管線單位，相關管線去年底已完成遷移，目前施工單位也已進場施工，今年1月中旬將完成混凝土澆置作業，並於年節期間靜置養護，預計2月底開放通行。