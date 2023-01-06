今天冷空氣前緣略過，北、東偶有局部短暫雨，氣象專家吳德榮也說，今天晚上將轉為乾冷的天氣，明天會有乾冷空氣南下，受到強輻射冷卻加持，本島平地最低氣溫將降到11度，下周二（10日）受到微弱東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（6日）冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。各地區平地氣溫：北部14至21度，中部13至25度，南部14至26度，東部14至25度。

吳德榮指出，明（7日）乾冷空氣南下，各地晴朗、陽光下舒適，明晚至下周日（8日）的早晨，因強輻射冷卻加持，本島平地最低氣溫將降到11度。下周日白天起至周一（9日）冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升；各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大；下周一中高層雲系逐漸移入，南台灣近山區偶有零星飄雨。

吳德榮說，下周二（10日）受到微弱東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部近山區偶有零星飄雨；各地氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下周三（11日） 微弱東北季風減弱、下周四（12日）到下周六（14日）大氣逐漸增暖、水氣多，為「暖陽如春」易起霧的型態。