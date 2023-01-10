東北季風今天略微增強，北部稍轉涼，氣象達人彭啟明表示，明起東北季風減弱，溫度回升，但注意周日（15日）強冷空氣來襲大降溫，不排除達寒流等級，台北測站10度以下，氣溫反差很大；彭啟明也貼出台北測站氣溫預測圖，周六高溫飆至近30度，隔天氣溫急墜，有模式模擬預測下探10度。

圖為各國模式模擬台北測站氣溫預測圖。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明一早在臉書發文，明天到周六東北季風稍減弱一點，溫度略回升，不過要注意周日強冷空氣來襲的大降溫，會和這幾天的回溫反差很大，不管是否達寒流等級，都是會覺得冷的程度，務必注意身體健康，尤其年前應酬多，這類變化都是很大的環境壓力。

根據彭啟明貼出的台北氣象站溫度預測圖，各國模式模擬預測周六高溫近30度，周日開始斷崖式下墜，到下周一（16日）更下探10度。

天氣風險公司分析師柯聿寧也在臉書指出， 預估周六晚間起北方鋒面接近，西半部沿海有短暫雨的機會，周日鋒面通過及北方較強冷空氣南下，全台有雨，溫度下滑，預計這波冷空氣在下周一、二影響最明顯，北部低溫有機會降到12度左右，強度約在強烈大陸冷氣團，目前模式預報還有一點變動空間，但轉冷的趨勢明顯，年前要準備好保暖。