高雄麥當勞一名員工因短時間內多次暴露在溫差過大的環境喪命，法院判麥當勞應賠472萬元。重症醫學專科醫師黃軒表示，劇烈溫差真的會要人命，且溫差大於5度就會愈來愈危險，有研究指出，只要溫差每增加1度，就會增加近1倍腦出血的風險。

該名員工在半小時內搬運共約1.1噸薯條、薯餅到冷凍庫，過程中，他暴露於冷熱溫差次數共48次，短期時間大量體力勞動，且未穿著禦寒衣物。黃軒在其臉書專頁表示，台灣目前正處於早晚溫差大的季節，且一旦室外溫度低於18度，進出間就會感受到很大的溫差，而溫差大會要人命。

黃軒引述國外研究表示，若暴露在極冷(10度以下)環境，又忽然進入室內( 23度以上)， 除了身體難以適應，易產生極大的溫差，當溫差愈大，死亡率愈高，且從溫差大於5度以上就會愈來愈危險。

不只是心臟的猝死，連腦中風，也是自溫差大於5度起愈來愈危險，原本健康、無病史的人尤其如此，例如小於60歲的人，急性腦中風的機率會高出4 倍。

此外，澳洲研究顯示，只要溫差每增加1度，就會增加近1倍腦出血的風險。俄羅斯研究更發現，溫度變化在零下1.9度在7.2 度之間，最易引發腦出血。

黃軒提醒，當溫差愈大，死亡率愈高，而且從溫差大於5°C 以上開始，就會愈來愈危險了，因此民眾務必要做好保暖，以確保安全。