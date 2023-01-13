美國密蘇里州一名35歲男子和友人玩球時，因為轉頭太快，突然聽到「啪一聲」，當場頭暈癱軟、視線變得模糊，甚至不停嘔吐，緊急送醫後發現頸動脈撕裂，造成小腦下部中風。

綜合外媒報導，來自密蘇里州的亨特里希（Joel Hentrich）去年11月23日晚間和友人玩匹克球時，因為急著傳球，導致轉頭時速度太快，突然傳出啪的一聲，「我不確定別人有沒有聽到，但我自己聽得很清楚…」緊接著立即感到暈眩，不僅視線變得模糊，臉部和四肢也傳來陣陣刺痛，「我當時覺得地面好像要塌陷，然後感覺到一股噁心感，接著瘋狂嘔吐」，一旁的友人見狀後緊急將其送醫。

經檢查後發現，亨特里希的左頸椎動脈撕裂，造成小腦下部區域有3處小中風，由於該區域是大腦負責協調運動的部位，未來恐會導致行動不便。所幸亨特里希及時進行治療，目前已經恢復行走能力，並出院療養，但仍需持續觀察、復健。

亨特里希事後餘悸猶存表示，如果醫護人員沒有早一步發現他的不對勁，後續可能會因為延誤治療，導致自己在平衡和協調方面出現某種永久性殘疾或是小命不保。此外，他也希望藉由他的故事提醒大眾，運動傷害有極大風險造成中風，千萬要小心謹慎。