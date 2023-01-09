現代人希望自己健康又長壽，但不良的生活習慣會讓人無法如願。營養功能醫學專家劉博仁分享，一名55歲的男性，生活還算單純，但每天一包煙，又偏好重口味的食物，導致他血脂、血糖、血壓偏高，他告知男子10年後就會發生心臟病或中風，若來不及送醫，可能人生就結束了。

劉博仁在其臉書專頁表示，這名男子是配合妻子的要求來看診，自認身體與生活還算蠻好的，不須擔心身體狀況，但男子每天抽一包煙、飲食偏愛重口味，因此驗血報告血脂、血糖都偏高，血壓也經常偏高。

劉博仁接著描述他與男子對話內容，他聽了後笑問男子，打算活到幾歲？男子對此問題相當訝異，他說明，台灣平均男性的壽命大約78歲，男子應還有23年的壽命，但若依照男子目前的飲食生活習慣，他估計，男子約10年就會出現心臟病或中風等問題，若來得及送醫，吃藥可控制一段時間，若來不及送醫，可能人生就結束了。

男子聽完醫師的話後，表情越來越嚴肅，之後其妻子回門診時告訴劉博仁，男子回去後馬上戒煙、多喝水、規律運動，似乎聽進醫師的話，從此改變生活方式。

劉博仁提醒，生活要懂得趨吉避凶，若飲食生活習慣不佳，一定要改善，珍惜自己的健康，才能多陪伴親人，也活出精采的自己。

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