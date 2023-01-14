氣溫驟降民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等症狀。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

氣象預報指出，今14日下半天起隨鋒面通過，氣溫將明顯下降，15日起受大陸冷高壓南下影響，北部低溫將下探至攝氏12度，北市消防局特別提醒民眾務必留意自身保暖，並小心一氧化碳中毒。

消防局表示，氣溫驟降，民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等症狀，尤其高齡者或過去病史有「三高」高血壓、高血糖及高血脂患者，不可輕忽身體出現的警訊，且不要頻繁進出溫差太大場所，應規律服藥、避免早晚外出運動，並做好血壓監測。

若民眾發現家人突然手腳無力、臉部表情不對稱及口齒不清時，可能為中風徵兆；若突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗及噁心嘔吐等症狀時，則有可能是心肌梗塞，有以上狀況，可立刻通報119協助。

消防局呼籲，使用瓦斯熱水器及電暖器具也應注意室內通風及用電安全。根據統計，北市近3年來共有8起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒災例，造成1人死亡及21人受傷。經分析災例原因，皆為燃氣熱水器使用不當，且民眾因天氣寒冷，易緊閉門窗，導致通風不良，造成意外發生。

消防局提醒使用燃氣熱水器五要原則：

一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝窗戶、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。

二、要注意定期的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象、改變熱水器設置位置或更換組件時，均應洽請領有合格燃氣熱水器承裝業證書及燃氣熱水器及其配管承裝業技術士證之業者為之。

三、要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS(國家標準)及TGAS(台灣瓦斯器具安全標誌)檢驗合格標示。

四、要選擇正確的「型式」：室內通風不良場所應安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；通風良好或屋外可安裝屋外或開放型燃氣熱水器。

五、要注意安全的「安裝」：雇用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的安裝，安裝後於熱水器機身張貼施工標籤及填寫施工登錄卡。