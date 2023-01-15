台中市消防局每年冬季辦雪季高山訓練，今年選派梨山、谷關、和平三個消防分隊共27人上山訓練。（台中市消防局提供）

台中市消防局每年冬季辦雪季高山訓練，今年選派梨山、谷關、和平三個消防分隊共27人上山訓練。（台中市消防局提供）

台中市消防局每年冬季辦雪季高山訓練，今年選派梨山、谷關、和平三個消防分隊共27人上山訓練，消防局指出，山區仍有結冰，深入高山雪地環境讓消防隊員對雪地救援有更進一步了解，培養專業技能，希望達到安全、有效、專業執行雪地救援任務。

消防局表示，每當冬季寒流來襲，大台中山區常有雪花降臨，山景美不勝收，卻也危機四伏，因為在冬季爬山，若遇到下雪結冰，登山路線難度馬上倍增，要抵抗嚴寒低溫，更要在結冰濕滑的路面上行走，在冰雪岩混合地形中，不小心就可能會滑倒受傷，甚至發生墜落可能失去生命。

今年雪地訓練1月9日至12日在雪山圈谷舉辦，梨山、谷關、和平三個消防分隊共27人上山訓練，訓練內容包含雪地固定點介紹，雪樁和冰斧，另有雪地運用雪樁架設固定點運用、冰爪步法練習踢踏步上下坡、冰斧滑落制動運用練習、雪地行進攀登、繩隊確保技術運用、高山醫學認識與高山病預防與處置方法、指北針與衛星定位儀（GPS）使用、MRA救援技術、固定點架設與基本繩索技術、山區實地高海拔長程耐力訓練，含定向追蹤搜尋技術、困難地行通過技術、野外山域地圖研判等多項課程。

台中市消防局提醒大家，登山前萬全準備、登山時量力而為、遇事故沉著應變，才能確保登山安全。