農曆春節將至，各大賣場、百貨時逢消費高峰期，逛街購物人潮眾多，為守護民眾安全，金門縣消防局今（12）日上午攜手與地區免稅業龍頭－昇恆昌，在金湖廣場舉行火災搶救演練，動員人力逾百人，演練過程逼真，期使消防人員熟悉場所環境及模擬搶救外，更可讓賣場人員熟稔自衛消防編組流程，提升災害時應變能力。

演練過程逼真，期使賣場人員熟稔自衛消防編組流程，提升災害時應變能力。(圖／金門縣消防局提供)

消防局指出，演練模擬情境為昇恆昌金湖廣場內部因不明狀況起火，火勢迅速蔓延、濃煙密布竄至各樓層，業者立即啟動自衛消防編組並向119報案請求救援。

消防局特別邀請幼兒園師生一同參與演練並進行宣導，讓防災意識從小扎根。(圖／金門縣消防局提供)

此次演練區分為「自衛消防編組機制」、「大隊層級指揮搶救演練」、「特種車輛雲梯車救援」、「緊急救護演練」、「滅火搶救演練」、「RIT快速救援」等情境，其中特別加入科技救災思維，導入無人機進行高清晰空中即時攝影，將現場即時畫面傳送至指揮站，並使用救災平板調閱車輛佈署、規劃水源布置及廠區平面圖，以輔助指揮官指揮調度救災。

金湖廣場火災搶救演練，動員人力逾百人，演練過程逼真。(圖／金門縣消防局提供)

消防局表示，此次演練特別邀請羅伊頓幼兒園及金湖公托師生一同參與演練並進行宣導活動，現場由金湖防火宣導隊教導「小火快逃、濃煙關門」觀念，以及各項火災預防措施與緊急應變方式，除推廣居家裝設「住宅用火災警報器」，於火勢擴大前，爭取時間及提早避難逃生，更提醒師生冬天寒流來襲使用電暖器及熱水器時應注意之安全，避免火災及一氧化碳中毒發生，讓防災意識從小扎根，才能有效確保生命財產安全。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋說，大型商場內部複雜搶救困難，透過春節前消防演練，期望提升業者面對火災之應變能力，強化場所防火管理，同時使消防人員熟悉商場環境及預擬搶救方案，以效提昇整體搶救效能，減輕災害損失。

消防局提醒民眾，到公共場所時，應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生災害，應保持鎮靜，切勿驚慌，聽從現場人員指示逃生，並慎防推擠踩踏造成受傷。