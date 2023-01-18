新北市新店溪園路某社區，今（18）日下午2時許，發生住戶溺斃事件，1名76歲劉姓男子，被發現昏厥在社區的泳池當中，其他住戶發現後立即對他實施心肺復甦術，但送醫後仍不治死亡。

警方接獲報案後前往社區調查，經調閱監視器後發現，劉男於下午2時26分在社區的泳池內昏厥，5分鐘後即被其他住戶發現，並立即實施CPR，不過送醫後還是急救無效，警方後續將報請檢方相驗，釐清意外發生原因。