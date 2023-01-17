高雄市消防局搜救犬「巧克力」已經服役約8年，參與過高雄大大小小災難現場，留下往直前救人的身影，如今也已經到退役日子，今日牠卸下工作P鍊，不用再繼續訓練跟備勤，並戴上可愛的項圈開始退休生活，與認養人一同回家，陪著牠的領犬員李信宏、鄭莛芸也準備圍巾、棉被、飼料等當「嫁妝」，看到牠能享受新生活，不捨但也相當開心。

陪著牠的領犬員李信宏、鄭莛芸歡送巧克力到新主人家。（洪靖宜攝）

在領犬員腳邊不停撒嬌、討摸摸的這隻黑色拉布拉多犬，是高雄市消防局搜救犬「巧克力」，8年多前從日本救助犬訓練士協會漂洋過海飛到台灣，歷經努力不懈的訓練，成為一隻優秀搜救犬，每天除了平日表定訓練課表外，還有額外的訓練，參與過高雄大大小小災難現場，但今年已經9歲的牠，已經達到退役的年紀，開放民眾領養。

領犬員特別準備巧克力習慣使用的玩具、棉被、飼料讓巧克力當「嫁妝」。（洪靖宜攝）

消息一出後，有不少民眾表達願意認養意願，今日牠卸下工作P鍊，戴上可愛的項圈開始退休生活，新主人也特別來接牠，認養人柯建昌說，聽到此消息就託友人媒合，自己是經營代理寵物飼料，除了本身就對動物相當了解，員工都喜愛動物，相信巧克力一定很快融入大家庭，他說，巧克力這一生為了台灣救難工作貢獻，下半生由我們完善照顧，柯建昌說，公司四周約有百坪空間可讓巧克力活動。

搜救犬「巧克力」相當愛撒嬌。（洪靖宜攝）

陪著牠的領犬員李信宏、鄭莛芸也準備玩具、棉被、飼料讓巧克力當「嫁妝」，李信宏說，還記得巧克力剛來時就很會撒嬌，相當乖巧，但也非常優秀，通過高級搜救犬認證，曾經與過燕巢土石流民宅倒塌搜救，觀音山協尋走失民眾，都有牠認真執勤身影。李信宏說，雖然不捨，但知道他會到一個更好環境，接受更好照顧，開心又捨不得，最後也想對巧克力說「盡情撒嬌吧！」，場面相當溫馨動人。

認養人柯建昌說自己從事相關行業，一定會好好照料巧克力。（洪靖宜攝）

要認養搜救犬可不是如此簡單，李信宏說，首先家中或是周遭環境需要有偌大空間，供搜救犬跑動，再者，就是希望隨時能有人陪伴、照顧，畢竟牠已經習慣與人類緊密生活，另外，因為搜救犬退役後年紀都偏大，因此健康照料上得更需要注意。