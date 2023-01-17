西洋情人節在日本是重要節日，從超商到高級百貨，四處都能見到最新的情人節巧克力商品，巧克力本身也因含抗氧等營養成分而被視為有益健康，深受女性喜愛。當地雜誌《婦人畫報》近日發表一項針對今年情人節送巧克力為主題的問卷調查結果顯示，參與回答的4200多名讀者中，認為「藉情人節購買巧克力來犒賞自己」的人較去年增多了，要送給真正情人或伴侶的反而較少。

巧克力製品在日本多與草莓搭配，口感多樣。（Hotel Okura Kobe提供）

而對於「對你來說情人節意義是什麼？」一問，回答「愛自己」的人去年佔39.7％，今年則增至46.4％，顯示即使是情人節也不為他人、而只想對自己好一點的人明顯變多。又針對「選購巧克力的依據」一問，69.4％的人回答「選擇自己想吃的」為最多，仍顯現「鍾愛自己」是第一選項。

另外在調查結果中，為數不少的人預計購買「人情巧克力」也就是女性贈送巧克力給非戀愛對象的男性朋友、同學或同事等，以表達日常的感謝與情感連繫，漸漸成為了日本情人節特有的「為送而送」形式。不過人情歸人情，調查結果中以消費金額看來，人們還是最願意把錢花在買給自己的巧克力上，預算約台幣785元左右。