作家「人渣文本」周偉航常於臉書針貶時事，意外扯進台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，讓她忍不住反擊：「我不知道哪裡惹到你要一直被你外貌羞辱，但畢竟我有看過你本人，可以證明周偉航本人長得跟照片真的很像」，這讓向來以犀利發言聞名的網紅陳沂，指出若遭評論「本人跟照片差很多」，純粹是主觀感受，忍不住怒斥：「到底哪來的外貌羞辱啊」。

陳沂表示討論別人外貌很正常，像是大家都會討論哪個女明星漂亮或怎麼崩壞，甚至是笑某些藝人五五身矮肥短，接著強調自己會議論別人，自然也接受被外界討論，畢竟並非雙重標準之人，不過令她嘖嘖稱奇的是許多人外貌遭人羞辱後，反倒去羞辱對方外貌，讓她指出此行徑無疑是自打嘴巴，接著強調「如果妳從頭到尾覺得『外貌羞辱』是錯的，那就應該堅守原則不要做錯的事」。

陳沂接著呼籲所有網友，能喜歡自己的外貌最重要，不需要為了討好別人及迎合世俗眼光，而去改變自己，接著指出癥結點「妳需要靠販賣意淫維生嗎？妳想跟批評妳外表的人交往嗎？如果沒有，那何必那麼在意」，但也忍不住嘲諷：「那些女權自助餐，從來都沒有學會真正愛自己欣賞自己」。

對於陳沂一番見解，讓網友大表贊同紛紛留言：「如果自覺本人比照片好看，應該就不會喊羞辱，這是坐實自己沒照片好看啊」、「我是相信她本人應該跟照片有差，我單純就是不喜歡她這個人」、「應該是誇她美才是對講的人外貌嚴重羞辱吧」。