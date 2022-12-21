網紅「理科太太」陳映彤日前和線上課程平台合作推出「諮商筆記」，分享自己2年中在諮商室搏鬥100多個小時的心得，消息曝光後引發各界抨擊，今（21）日理科太太宣布會全面退費，將內容放到podcast播出。網紅陳沂則笑說矯情，「之前嗆網友惦惦啦的氣勢去哪了？」

理科太太日前因為諮商筆記遭到各界抨擊，當時理科太太曾撂下狠話，「酸民惦惦啦！人家已經在猶豫要不要開始認識自己、透過別人的分享鼓起勇氣去諮商了，你在蹭什麼？」今日則表示，「經過一段時間沈澱，我選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因此我的這些心路歷程會直接放到我的podcast中」。

陳沂在臉書粉專發文表示，「我覺得講這種話很矯情啦！」她指出，如果初衷只是想要分享，鼓勵需要的人勇敢去做心理諮商，而不是想賺錢，「那一開始就不要盈利啊！惹出爭議才扯這些，之前嗆網友惦惦啦的氣勢去哪了？」

陳沂坦言，自己如果要賺錢都會跟粉絲清楚說明，單純分享的就不會營利，「做人或是做生意，都誠實坦然一點不好嗎？」要賺錢本來就沒有錯，如果不違法，就只是市場買賣供需問題，不知道是在縮什麼？