一名女網友在網路抱怨結婚時，夫家居然要辦流水席，讓她狠酸像在吃路邊攤，認為這種宴客方式很low，卻被準小姑反擊打臉，如今搞到婚已經結不成，對此，網紅陳沂除了表示這般取暖行為很糟糕，還不忘嘲諷她的種種行為，都是「愛慕虛榮女最佳代表」。

這名女網友在匿名公社抱怨男方要辦流水席，主要是在國外長大的她，受不了這種「看起來不乾淨，吃不完還要打包」的文化，在網路掀起「流水席之亂」，此舉引發準小姑不滿，打臉她只是去美國遊學一個月，居然自稱「海歸」，種種爆料導致這段婚如今結不成，對此，陳沂表示若對婚禮細節不滿，雙方要試著溝通，而不是上網取暖，強調這種行為相當糟糕，至於準新娘只去美國遊學一個月，卻堅稱在國外長大，讓她忍不住嘲諷：「愛慕虛榮女最佳代表，而且還沒本事」。

陳沂也舉自身經歷打臉：「我認識很多在國外長大的朋友，包括我自己這種半個國外長大，我們都超愛路邊攤、流水席，吃不完的東西一定打包，通常都是那種根本沒什麼的人，才愛在那邊裝一副蓋高尚的樣子」，對此，網友紛紛留言：「看到路邊有流水席，都想包個紅包下去吃」、「愛慕虛榮真的安堆～有本事自己出錢，想辦哪就辦哪」、「流水席因她而再度翻紅」。

未料，女網友昨深夜再度發文痛批前男友是詐騙集團，婚前說得很好聽，但結婚後就全變了樣，讓她感嘆浪費了3年感情，並強調「感情所受的傷是會影響一輩子、這是再多錢也治不好的a」，此話一出再次掀起網友議論。