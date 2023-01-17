統一超（2912）強化離島物流布建，位在澎湖的PCSC轉運中心17日落成啟用，為統一集團在離島的首座全溫層轉運中心，未來可提升澎湖地區的倉儲物流支援服務。

統一超主管表示，統一超目前在澎湖地區有超過30家7-ELEVEN超商門市，以及康是美、星巴克、黑貓宅急便等品牌，提供當地居民多元生活、藥妝及寄取件包裹服務，在旅遊、颱風季節滿足居民物資採買、旅客資源補給需求。

離島地區貨物進出以空運和海運為主，尤其以海運為大宗，看好澎湖地區倉儲物流發展潛力，統一超投下1億元，興建澎湖轉運中心，樓地板面積489坪，如今完工啟用，可整合集團資源，進一步提升物流效率與服務品質，為離島消費者創造更優質的消費體驗。

為了讓國內民眾能夠更迅速、即時、安全地取得商品，統一集團積極在全台北、中、南打造大型物流園區，計畫去年已全面啟動，2022年2月，統一宣布豪砸百億元，在台南新市打造全新的複合式大型物流園區，目標2024年完工營運；接著統一去年3月宣布投下10.3億元，購置桃園楊梅7,196坪土地，擬打造集團北部倉儲物流園區；去年11月，統一再斥資總金額約8.83億元，取得台中梧棲2.88萬坪土地的50年使用權，擬打造中部大型物流園區。

今天落成啟用的PCSC澎湖轉運中心，集結統一速達（宅配）、捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、捷盛運輸（多溫層配送）等5家統一集團的物流與關聯事業公司進駐，整體區域規劃為轉運倉儲區、冷凍庫、冷藏庫、理貨裝卸區等，各物流公司將透過供應鏈整合、運能統籌調度等，達到物流系統協同合作之目的，提供全溫層物流解決方案。

由於離島物流運作與海象及氣候密切相關，過去各關聯事業倉儲空間有限，全新的澎湖轉運中心特別設置冷藏和冷凍暫存專區，可於春節繁盛期、連續假期，甚至遇船班停航時，將商品暫存在廠區，作為澎湖地區7-ELEVEN門市倉儲延伸，也為將來的展店計畫預作準備。