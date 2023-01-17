男星李沛旭去年7月宣布和圈外女友結婚的好消息，也不時在社群網站放閃和日常點滴，不過昨(16日)卻透露心情相當低落，原來是飼養兩年的寵物龜得了肺炎，還出現奄奄一息的狀態，經過搶救後仍回天乏術，讓他崩潰直呼：「牠還是我的孩子」。

李沛旭表示收養兩年的寵物龜，前晚開始出現四肢無力且癱軟靜止的狀態，只剩下偶爾張嘴呼吸的動作，看似已經奄奄一息，隨後便將牠送往醫院搶救，未料，醫生分析情況並不樂觀，僅剩一成的存活率，更提出安樂死的建議，希望能減輕痛苦，不過與寵物龜有兩年感情，早把牠視作自己小孩的李沛旭，仍決定要求醫生搶救到底，更希望所有網友能幫忙集氣。

在醫院經過輸液治療後，寵物龜仍舊回天乏術宣告死亡，此噩耗讓李沛旭悲痛不已，接著放上牠生前在水缸裡極具活力模樣的影片，感傷表示：「與其放上牠生病的樣子，還不如見見牠日常活蹦亂跳的模樣，這是對牠最好的懷念」，字句中充滿著不捨之情。

對此，網友紛紛留言慰問：「好難過，至少龜龜沒有病痛了」、「可以沒有病痛的繼續下一個旅程，有緣的話會再相見」、「至少牠的餘生都是你的陪伴」、「終養不棄養，他知道碰到哥是這輩子最幸福的事」、「牠只是換了另一個方式陪伴你」、「相信龜龜知道你對牠的疼愛，在另一個世界也會沒有病痛快快樂樂」。