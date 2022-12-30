台股2022年今（30）日劃下長黑棒休止符，加權股價指數跌4,081點、跌幅22.4％，上市股票總市值減少12.01兆元，外資及陸資賣超為1.23兆元，比2020年及2021年兩年賣超的總合9,936億元再多2,390.43億元。

證交所統計，2022年12月30日集中交易加權股價指數收盤為14,137.69點，與去年底的18,218.84點下跌4,081.15點，跌幅22.4％。2022年全年最高收盤指數為1月4日的18,526.35點，最低收盤指數為10月25日的12,666.12點。

2022年集中市場累計總成交值為59.57兆元，較2021年的95.52兆元，減少35.95兆元。

2022年底的上市股票總市值為44.27兆元，較去年底的56.28兆元，減少12.01兆元。

今年全年外資及陸資總買入金額為18.02兆元，總賣出金額為19.25兆元，累計賣超為1.23兆元。