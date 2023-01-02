晶圓代工龍頭台積電（2330）將於12日召開法說會，搶在農曆年封關前向市場說明營運成績單，外資圈雷達更提前鎖定第一季營運展望，最新普遍預期台積電首季營收季減15％左右，台積電釋出展望能否穩定軍心，直接牽動台股多頭士氣。

因農曆年節較早因素，17日為台股農曆年前最後交易日，台積電此次法說會於封關前舉行，市場可即時反應台積電釋出展望，不必等待年假過後，儘管第一季為產業傳統淡季，加以半導體產業景氣處在下行循環，外界仍期待台積電能否提出優於預期展望，送暖半導體族群與整體科技類股。

針對即將到來的法說會，外資研究機構列出六大提問：一、台積電2023年針對客戶漲價是否遭遇阻力，平均漲價幅度為何？二、7與5奈米先進製程上半年的產能利用率？三、隨海外擴廠與未來2奈米製程開出，台積電長期毛利率展望是否調整？四、台積電資本支出是否調整？五、除了美國以外，台積電在海外擴張產能最新進度？六、台積電對半導體產業前景看法。

外資知名半導體產業分析師陸行之在其粉絲專頁指出，2022年是半導體行業投資慘痛的一年，費半跌35.8％、台股半導體跌31.8％，但比起2008年費半的48％跌幅、台股半導體45％的跌幅，還是好了近13個百分點；同時，2009年第一季全球晶圓代工業產能利用率下滑到33％，對比他估計2023年上半年全球晶圓代工業產能利用率可能下探到66％，仍明顯優於2009年第一季。如此看來，費半、台股半導體已經明顯超跌。