富邦越南(00885)近期沿5日線向上，今挑戰月線反壓。步入2023年法人又是如何解析越南股市？

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股成交量維持低檔，上週收在1007.1點，週線跌幅1.3%。成交量低迷之際，外資買賣超仍相對活躍，截至上周五連續6天淨買超，但由於交易量相對低，指數仍因收盤前突然湧現的賣壓而震盪下跌，越股2022年受到消息面影響，散戶信心不足的情況下，2022年全年收黑，本益比也遠低於五年均線。

展望2023年，張晨瑋表示，越南的經濟成長實力仍被多數國際機構看好，大多預估都落在6.5%以上，供應鏈轉移下，2022年外資直接投資金額（FDI）較去年成長13.5%，創近五年新高，長期來看，越南基本面仍相對看好，當前仍靜待股市回歸基本面，反彈動能也相對值得期待，逢低布局並以定期定額的方式入手越南主題基金，掌握後續反彈契機。

中國信託越南機會基金的前5大持股包括:DCVFMVN Diamond ETF、越南牛奶股份公司（日常消費）、Vinhomes JSC（不動產）Military Commercial Joint St（金融）及越南外貿銀行（金融）等。

富時越南指數是考慮外資持股限制以及流動性後，選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數，綜合反映越南市場的股票價格表現。