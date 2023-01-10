緯穎(6669)今年開春以來，獲自營商連續5個交易日買超，股價在本周陸續站回5日及10日線。近5個交易日買超的前5大券商依次為富邦證、摩根士丹利、美商高盛、元大證、花旗環球等。

緯穎2022年第四季自結合併營收達新台幣874.39億元，年增53.7%，創單季歷史新高。營業淨利為54.68億元，稅前淨利為49.63億元，稅後淨利為39.50億元，每股盈餘為新台幣22.61元。毛利率年增0.4%至8.4%，營益率年增0.3%至6.3%，稅後淨利率因匯兌損失及升息影響年減0.1%至4.5%。

2022年度自結合併營收達新台幣2928.76億元，年增52.0%。毛利率年增0.1%至8.2%，營益率年增0.2%至6.1%，稅後淨利為新台幣141.75億元，稅後淨利率年增0.3%至4.8%。基本每股盈餘為新台幣81.09元。2022年度自結合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘均創歷史新高。

展望未來，公司表示，資料中心產業長期成長，考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，或影響短期成長力道，公司會謹慎密切觀察，適時做出動態調整因應。