二線晶圓代工廠力積電（6770）近期股價跟上大盤與半導體族群反彈，一口氣收復短中期均線，惟外資圈看後市更顯分歧，摩根大通證券才將投資評等升到「中立」，終結悲觀看法，瑞信證券卻旋即降評「劣於大盤」，直指營運前景疲軟，迎重新評價（re-rating）行情言之過早。

瑞信證券指出，力積電2022年第四季營收被邏輯半導體劇烈砍單、記憶體價格大幅修正拖累，在產能利用率與定價雙重壓力下，預期力積電第四季的毛利率、營業利益率恐修正至42％與25％。瑞信對力積電股價預期下修至25元。

放眼後市，瑞信證券認為，在第二季持穩之前，力積電因與消費性終端市場牽連較深，隨邏輯半導體晶圓代工產能利用率將從2022年第四季的70％～80％，進一步衰退到上半年的60％～70％，研判首季營收仍將持續季減10％。

摩根大通證券反倒認為，隨記憶體與邏輯半導體產能利用率修正成真，力積電的股價已經觸及谷底水準，因而選在此時終結空方觀點，升評「中立」。

摩根大通證券說明，研判產能利用率將在第二季觸底，於下半年慢慢恢復，儘管力積電產品範圍較狹窄，記憶體中又較專注於利基型記憶體，不太可能成為需求復甦時的初步受惠對象，但目前評價打到相對低水平，意味下檔空間已有限，給予30元推測合理股價。