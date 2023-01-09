最大權值股台積電（2330）12日召開法說會，除公布2022年第四季、全年營運成績單，對今年上半年的產業調整、下半年反彈力道的展望，全都是法人眼中的重中之重，尤其對半導體產業景氣最新觀點，勢將產生一錘定音的效果。

外資對台積電法說的密切注意程度早在上周即表露無遺，花旗環球、高盛、瑞銀、德意志、摩根大通、摩根士丹利、里昂證券等接連發出財務預測，並點出法說會關注焦點。

歸納外資券商看法，台積電法說會上將聚焦：一、台積電是否已經看到下半年半導體產循環復甦跡象？二、在產能利用率偏低情況下，台積電還能維持53％毛利率目標嗎？三、7與5奈米製程的產能利用率？四、台積電美國與台灣的營運成本差異為何？長期來看，台積電如何化解因美國營運產生的毛利率稀釋問題？五、台積電資本支出計畫？六、台積電在海外擴張產能最新進度？七、智慧機系統級晶片（SoC）製程升級速度是否放緩？八、3奈米製程放量進度與客戶採用情況。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧指出，因7與5奈米製程產能利用率下滑，台積電第一季營收可能季減14％，現在還看不到重新回補庫存的跡象，研判第二季營收將繼續季減8％。惟以目前評價來看，台積電股價位階已反應多數負面因素，對長期營運前景仍充滿信心。