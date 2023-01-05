「還稅於民」話題持續延燒，行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布發放6000元現金，掀起領與不領的爭論，國民黨台北市議員鍾沛君認為，正是因為有蔡政府，大家必須把錢「領好領滿」，甚至要求還回更多，因為「民進黨政府揮霍，會跟你各位客氣？」

鍾沛君今在臉書發文表示，會多出來這筆錢，不是因為民進黨政府很會開源節流，而是在編列中央政府總預算時，刻意低估歲入出現的落差，這些多出來的錢，全都成了美其名為「特別基金」的政府「私房錢」，不再受到監督。

她指出，從2016年民進黨再度執政以來，國債只有在蔡英文第一任期稍微減少，到了第二任期大幅飆升，尤其在2021、2022年這兩年，雖然稅收超徵超過8500億元，但債務還是暴增400億元，整體國債超過5兆元。

鍾沛君痛批，民進黨產生大量「私房錢」後，在選舉時，聲稱「有政府，會持家」，卻又浮濫編列特別預算，從前瞻、防疫，再到軍購，蔡英文兩任編列的特別預算超過1.2兆元，「甚至匡列到她2024年卸任之後，已經幫下一任政府欠下2000億元以上的債務」。

對於有議會同事表示，自己不會領這筆錢，希望留給政府幫助弱勢，鍾沛君質疑，蔡政府7年來超徵1.3兆元，若有心要幫助幼兒與年輕人，早就會做了，但他們有做嗎？「難道你以為你不領，就能留給子孫？民進黨政府揮霍，會跟你各位客氣？」

最後，鍾沛君直言，正是因為蔡政府，大家必須把錢領好領滿，若是不缺錢，就做公益，幫自己或親朋好友尋些小確幸都無妨。