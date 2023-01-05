前一日大漲的韓股5日雖開高，一度甚至漲至2281.39點，但之後受到獲利了結賣壓影響，又下跌至近乎平盤，最後收在2,264.65點，漲8.67點或0.38%，連兩日上漲。同時，韓元小幅升值，外資淨買超5091億韓元。

正在美國拉斯維加斯CES（消費電子展）參展的韓國三星電子，受到全球景氣孱弱，以及電子產品與記憶體晶片需求大減衝擊，上季獲利可能狂瀉58%，有機會創6年來最低。三星股價翻紅漲0.69%，SK海力士也漲0.49%。

韓國現代汽車集團5日表示，由於半導體零件長期短缺，造成2022年美國總銷售量無法成長，反而還小幅下降1%。現代汽車股價走跌0.93%，起亞更是下挫1.45%左右。盤面上比較活耀的是網路相關族群，像是Naver漲1.92%，Kakao更是大漲3.59%。

韓元兌一美元在1269.4價位附近，韓元小升2.3元。