名主持人陳文茜4年前被診斷罹患肺腺癌初期，動手術後近年仍健康狀況不佳，去年底透露裝了人工血管，但狀況異常，一下滲血、一下又因嬰兒膠布過敏，才過一星期已經出現一片瘀青。昨(6日)晚，她透露昨天錄節目時身體出現虛弱感，下午工作完成時，突然全身上下發抖約20分鐘，然而她已經看開自己的身體狀況，認為能感受到病痛，「表示我仍有知覺，仍然『好好的』活著」。

陳文茜昨晚發文，表示氣溫驟降，她也感到身體出現變化，昨上午她還能對空踩腳踏車，下午工作完成，忙打白蛋白時卻突然全身發抖，「別人追紅塵名利，我追的是每一個平淡無痛的日子」，並表示現在自己的心願就是在流逝的時間中做喜歡的事，像是插盆花、帶毛小孩上床、寫文章。

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

每天早晨，陳文茜都開心迎接自己的生命仍有新的一天可以使用，並樂觀表示不怕病痛，因為代表她還活著，仍有知覺，而這些病痛和疾病有一天會離開她，「那才是旅程的終點」，如今的她選擇和病痛和平共存，「如一首雙人探戈，有時候它躺下，你誤以為自己愈來愈健康。有時候它轉身，你也不得不暈頭轉向」。

去年底，陳文茜以「晚安，我的生命」為題分享病況，透露自己有時要臥床吸氧氣，「像老人院垂亡之人」，下肢末端血管破裂，一雙白腿變「花旦」，更自嘲心臟不用遇到喜歡的人，就會「大鹿亂撞」。沒想到媒體報導後，引來很多人擔心，她澄清自己並不是快要走了，「只要不過度使用身體，精神尚可」。