資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌初期，雖已動手術將腫瘤切除，但病況時好時壞，今（29）日凌晨她於社群中發文透露，最近到醫院更換人工血管的架子的狀況，便有經歷相似的網友前來留言罹病後的擔心害怕，她見到留言後也給予暖心鼓勵。

陳文茜今（29）日在臉書中發文表示，自己在周一去醫院更換人工血管的架子，有人工血管才能幫助她長期注射「尤其可以透過打白蛋白、胺基酸，加上維他命、鉀⋯⋯將跑出血管的組織液，逼回血管，我的心臟因此不會跳太快，人也不會太喘」，為了要比對是否有滲血，助理也協助拍下照片，但她當下的感想為「麗質天生，我的皮膚真的好！」最後寫下「永遠為自己加油！」態度依舊正面樂觀。

貼文一出，粉絲也紛紛給予祝福「佩服妳與癌病共存共榮的態度」、「願疼痛在您身上能少些折磨」、「勇敢的生命鬥士，喜歡妳的文采，祝福您早日康復」、「加油！期待2023年的妳」。

然而，在該貼文中有名網友留言透露，自己剛確診肺癌第四期感到非常惶恐，對此，陳文茜也親自回覆「現在很多標靶藥物對女性肺腺癌特別有效。不要怕，好好更珍惜人生，不要哭，我們可以笑的日子不多」給予對方最大的鼓勵。