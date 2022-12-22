白色巨塔迎耶誕 醫護歌舞鼓勵病患迎向希望

耶誕前夕，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會再度共同舉辦「相信希望相信愛慈善音樂會系列活動」，由護理師、醫檢師化身耶誕女郎用勁歌熱舞為活動揭開序幕，知名神內名醫蔡崇豪更在中國附醫管弦樂團高歌Silent NIGHT。

每年耶誕前夕，中國附醫與林增連基金會都會在院內舉辦慈善音樂會，中國醫大醫療體系董事蔡長海、林增連基金會董事長林嘉琪以及中國附醫院長周德陽共同出席，今年衛生局長曾梓展也專程到場感謝，中國附醫在疫情期間響應衛福部與台中市政府需求在防疫、疫苗接種以及收治病人上積極守護市民健康。

蔡長海致詞時也祝福所有病患在院都獲得好的醫治，早日康復，快樂回家，他也笑稱每年醫護同仁全力展現醫療外的專長，像是被擔誤的音樂家。周德陽表示，音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，為身處病痛的患者打開另一扇窗，為病人及家屬們趕走負面能量，讓大家內心都充滿勇氣與希望。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪則鼓勵病友，相信希望相信愛，勇於面對病魔帶來的困難與挑戰，彼此關懷，互相勉勵，一定可以度過難關，為自己創造輝煌的明天。

中國附醫也邀請住院中的小朋友們一起參與這場溫暖的耶誕音樂會，小朋友們臉上燦爛的笑容，表達了他們的喜悅，也感謝醫師叔叔及護理師阿姨的照顧，希望身體可以快快好，和爸爸媽媽及家人一起牽手回家。